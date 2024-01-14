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Giriş Tarihi: 14.1.2024

Esma’ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açıldı

Esma’ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açıldı
Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından üç ayların başlangıcına özel Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açıldı. Katılımcılar tarafından el emeği göz nuru eserler ilgiyle gezilirken, sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sergide, KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan 99 Esma'ül Hüsna isimlerinin hat sanatı ile yazılarak tablo haline getirildiği eserler yer alıyor. 2 gün boyunca 10.00-22.00 saatleri arasında vatandaşların beğenisine sunulacak sergide, Kuran harfleri ile ölçülü ve estetik yazı yazma sanatı ve yazı yazmanın en kâmil derecesi olan Hüsn-i Hat ile KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan Esma'ül Hüsna çalışmaları sergileniyor.

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Esma’ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açıldı
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