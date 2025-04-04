Espressolab’e bir destek de Çiğdem Simavi’den!

Geçtiğimiz günlerde sıkça gündeme gelen Espressolab'e iş ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinden Çiğdem Simavi de destek verdi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'nin Merter'deki Espressolab merkezine yaptığı destek ziyareti dikkat çekti.



Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Rahmi Koç'un ikinci eşi olarak bilinen ve İzmir'in köklü ailelerinden Meserretçioğlu ailesine mensup olan Çiğdem Simavi'nin Espressolab merkezine yaptığı ziyaretin fotoğrafları Esat Kocadağ tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Espressolab'in Kurucusu Esat Kocadağ, "Bugün Espressolab'de değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" ifadeleriyle ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Yapılan boykot çağrılarının ardından Espressolab, "Biz siyaset değil kahve yapıyoruz" açıklamasıyla da gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde birçok ünlü isim tarafından ziyaret edilen Espressolab'e, Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Çiğdem Simavi'nin ziyareti de kahve zincirine iş ve cemiyet hayatından desteklerin sürmeye devam ettiğini gösteriyor.