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Giriş Tarihi: 21.1.2022

‘Esra öldü, Ümitcan uyur pozisyon verdi’

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
‘Esra öldü, Ümitcan uyur pozisyon verdi’
Ankara'da evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun ile Dilan Civelek ve Furkan Gürgil'in yargılanmasına ilişkin cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, olay günü Uygun'un odada, Hankulu'nun başına cebir uyguladığı bu nedenle maktulün düşürülmesi veya kafasının sert ve künt bir zemine çarptırılması sonucu öldüğü, ardından Uygun'un cesede yatakta uyur pozisyonu vererek evden ayrıldığı ifade edildi. Adli tıp raporlarında maktulün ölümünden önceki 24 saat içinde beyin kanaması geçirdiği, ölümün maktulün evde olduğu ve kötüleştiği 01.00 ile 12.30 arasındaki saat diliminde olduğu o sürede Uygun'un evde bulunduğu anlatıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında Hankulu'nun çenesinin kitlendiğinin anlaşıldığı, vücuttaki darbelerden sonra bir saatte maktulün kustuğu ve şuurunun bozulduğu bu şekilde Hankulu'nun Uygun tarafından öldürüldüğünün ortaya çıktığı belirtildi. Uygun'un "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

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‘Esra öldü, Ümitcan uyur pozisyon verdi’
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