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Giriş Tarihi: 16.10.2026 09:27

Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı: Balıkçı Barınağı'nda kanlı pusu...

Trabzon’un Of ilçesindeki Balıkçı Barınağı’nda Eşref Saral’a silahlı saldırı düzenlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kurşun ile yaralanan Saral, KTÜ Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saral’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı: Balıkçı Barınağı’nda kanlı pusu...
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Trabzon'un Of ilçesinde Eşref Saral, silahlı saldırıya uğradı. İlçedeki Balıkçı Barınağı'nda meydana gelen olayda yaralanan Saral için sağlık ekiplerine haber verildi.

5 KURŞUNLA AĞIR YARALANDI
Vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kurşun ile yaralanan Saral, İlk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Saral'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Saldırının nasıl gerçekleştiği ve olayın arka planına ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

#TRABZON
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Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı: Balıkçı Barınağı'nda kanlı pusu...
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