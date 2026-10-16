Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı: Balıkçı Barınağı’nda kanlı pusu...

Trabzon'un Of ilçesinde Eşref Saral, silahlı saldırıya uğradı. İlçedeki Balıkçı Barınağı'nda meydana gelen olayda yaralanan Saral için sağlık ekiplerine haber verildi.

5 KURŞUNLA AĞIR YARALANDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kurşun ile yaralanan Saral, İlk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Saral'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Saldırının nasıl gerçekleştiği ve olayın arka planına ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.