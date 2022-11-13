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Giriş Tarihi: 14.11.2022

Eşsiz miras ana vatanına kavuştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çabaları sonucu ABD’den Türkiye’ye iade edilen, Roma İmparatoru Verus’un bronz heykelciğinin de aralarında bulunduğu 9 eser ziyarete açıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Eşsiz miras ana vatanına kavuştu
Anadolu'dan koparılan, aralarında Roma İmparatoru Lucius Verus'un insan boyutundaki bronz heykelinin de bulunduğu 9 parçadan oluşan 6 tarihi eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın titiz çalışmasıyla ABD'den Türkiye'ye iade edildi. ABD'de bir koleksiyoner ile iki ayrı müzayede evinden teslim alınıp Türkiye'ye getirilen eserler Antalya Müzesi'nde koruma altına alınmıştı. Burdur'un Bubon Antik Kenti'nden ülke dışına çıkarıldığı saptanan Roma İmparatoru Lucius Verus'un insan boyutundaki bronz heykeli ile Attis Heykelciği, Apollon Heykelciği, Kusura Tipi İdol, Düver Pişmiş Toprak levhası ve 4 adet sütunlu lahit parçaları Antalya Müze Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törenin ardından ziyarete açıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin Manhattan Bölge Savcı Yardımcısı Albay Matthew Bogdanus ile çok sayıda davetli katıldı.



4 KOLDAN MÜCADELE VERILDI
ANADOLU'DAN kaçak yollarda yurt dışına çıkarılan eşsiz tarihi mirasın, Kültür ve Turizm Bakanlığı birimleri, Antalya ve Burdur Müze Müdürlükleri, Manhattan Bölge Savcılığı ile Amerikan İç Güvenlik ve İstihbarat Biriminin ortak çabaları sonucu Türkiye'ye döndüğü belirtildi.

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Eşsiz miras ana vatanına kavuştu
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