Estetikli dolandırıcı Mustafa tutuklandı

Tuba ve Pınar Koçman kardeşlerin ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak Mustafa İnce'den şikâyetçi olmasıyla dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Tuba Koçman, "Mustafa İnce ile bir arkadaşımın aracılığıyla tanıştık. Beni kendisine âşık etti. 'Yağ satarız bal satarız' diyerek beni kandırdı. 'Günlük 100 bin lira kazanıyorum. Bu işe 40 bin lira yatıran günde 2 bin lira kazanır' dedi. Ben de inanıp tüm mal varlığımı verdim. Sonra arkadaşlarım da para verdi, Mustafa hepimizi dolandırdı. Kardeşim Pınar'ı da dolandırdı. Kendisinden şikâyetçiyim" dedi. İddialar üzerine soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sadece Gaziantep'te 30 kişinin İnce hakkında şikâyetçi olduğunu ancak yurt genelinde vurgunun boyutunun 50 milyon lirayı bulduğunu belirledi. Yakalanarak tutuklanan İnce'nin paraları lüks mekânlarda harcadığı ve birkaç kez estetik operasyon yaptırıp yüzünü tamamen değiştirdiği ortaya çıktı.