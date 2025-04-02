Et Süt Kurumu Genel Müdürü kazada öldü

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Talip B.'nin (75) kullandığı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar karayolunun Cumhuriyet Mahallesi bölümünde yaya Mustafa Kayhan'a (56) çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kaçan sürücü, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı. Kayhan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tarım sektörümüze önemli katkıları olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tarım camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da "Bakanlığımızın her kademesinde uzun yıllar büyük bir özveriyle hizmet etmiş, tarım sektörüne çok önemli katkılar sunmuş kıymetli bir devlet insanını kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz" dedi.