Haberler Yaşam Haberleri Eti, kemiği ve kabuğu için 30 yılda 1.1 milyon deniz kaplumbağası öldürüldü
Giriş Tarihi: 10.9.2022 16:56 Son Güncelleme: 10.9.2022 17:10

Eti, kemiği ve kabuğu için 30 yılda 1.1 milyon deniz kaplumbağası öldürüldü

ABD’li bilim insanları, küresel çapta yaptıkları değerlendirme çalışmasına göre son 30 yılda 1.1 milyonun üzerinde deniz kaplumbağası öldürüldü. Üniversite tarafından 7 Eylül’de yapılan açıklamada, deniz kaplumbağasının dünyanın en kazançlı yasadışı pazarı için ilaç, afrodizyak, yiyecek, takı ve ruhani eşya yapımında kullanıldığı vurgulandı.

DHA
Eti, kemiği ve kabuğu için 30 yılda 1.1 milyon deniz kaplumbağası öldürüldü

ABD merkezli Arizona Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları, iklim krizinin yanı sıra doğanın biyolojik çeşitliliğine yönelik en ciddi tehditlerden birinin hayvanların yasa dışı öldürülmesi ve ticareti olduğunu belirterek su kaplumbağasıyla ilgili küresel çapta bir değerlendirme çalışması yaptı. Elde edilen sonuca göre son 1990 ila 2020 yılları arasında 1.1 milyondan fazla su kaplumbağası eti, kemiği ve kabuğu için öldürüldü.

HER YIL 44 BİN ADET AVLANIYOR

Yapılan açıklamada "Hayvanlar, özellikle nesli tükenmekte olan ve tehdit altındaki türler, genellikle derileri için sömürülmekte ve satılmakta veya ilaç, afrodizyak, antika, yiyecek ve manevi eserler olarak kullanılmaktadır" denildi. Bu ürünlerin satıldığı pazarın son derece kazançlı olduğunu vurgulayan bilim insanları, son on yılda 65 ülke veya bölgede her yıl 44 bin deniz kaplumbağasının avlandığını vurguladı.

GÜZEL KABUKLU ŞAHİN GAGA TÜRÜ EN ÇOK AVLANANLAR ARASINDA

Araştırmacılar, son on yılda bildirilen yasadışı sömürünün çoğunun büyük, istikrarlı ve genetik olarak çeşitli deniz kaplumbağası nüfusunun bulunduğu yerlerde gerçekleştiğini belirtti. Değerlendirme çalışması hakemli dergi makalelerinden, arşivlenmiş medya raporlarından, STK raporlarından ve çevrimiçi anketlerden elde edilen veriler üzerinden hazırlandı. Vietnam, yasadışı deniz kaplumbağası ticaretinin en yaygın yapıldığı ülkeyken öte yandan Çin ve Japonya bu ürünlerin varış noktası olduğu ifade edildi. Şahin gagalı deniz kaplumbağasının ise kabuğunun güzelliği sebebiyle takı yapmak için en çok avlanan türler arasında olduğu belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası da ortaya çıkmadı! Sosyal medyadan tepki yağdı!
Ziraat Bankası emekli promosyonu 2022 Eylül: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL veriyor?
Emekli promosyon 2022 Eylül bankalar listesi: En yüksek emekli promosyonu ödemeleri 10 bin TL'ye ulaştı! Bankaların promosyon ücretleri
Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Berkin’in katili DHKP-C! Berkin Elvan'ı göz göre göre ölüme sürüklediler
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
İYİ Parti'den şok CHP ile ittifak itirafı! 6'lı masada kriz büyüyor...
iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ile dikkat çekiyor! iPhone 14 fiyat listesi ve özellikleri nasıl, Türkiye satış fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?
Son dakika | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? CHP'yi karıştırdı!
CHP’li Yarkadaş’ın iddiaları Bursa’da gün yüzüne çıktı! CHP’li Belediyeden İyi Partili başkan yardımcısına kıyak
ARKADAŞINA GÖNDER
Eti, kemiği ve kabuğu için 30 yılda 1.1 milyon deniz kaplumbağası öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA