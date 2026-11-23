MARKETTEN ALDIĞINIZ PAKET NE KADAR SÜRE YETERLİ?

Alışveriş poşetlerini boşaltırken her et paketini yeniden ambalajlamak zorunda değilsiniz. USDA'nın açıklamasına göre et veya tavuğu bir ya da iki ay içerisinde kullanmayı planlıyorsanız orijinal market ambalajıyla dondurmanız mümkün.

Ancak saklama süresi uzadığında durum değişiyor. Ürünün bir veya iki aydan daha uzun süre dondurucuda kalması bekleniyorsa paketin üzerine ek koruyucu ambalaj uygulanması tavsiye ediliyor.