Alışverişten dönünce etleri buzluğa yerleştirirken çoğumuz sadece kapladığı yere bakıyoruz. Oysa uzun süre bekleyecek etler için ABD Tarım Bakanlığı (USDA), market paketinin üzerine ek bir katman sarılmasını öneriyor. Her mutfakta bulunan basit bir malzeme de tam bu noktada devreye giriyor.
Kasaptan ya da marketten alınan etleri hemen pişirmeyecekseniz derin dondurucuya kaldırmak oldukça pratik bir çözüm. Ancak eti haftalar sonra kullanmak için buzluktan çıkardığınızda yüzeyinde kurumuş bölgeler veya griye dönük lekelerle karşılaşabilirsiniz. Bunun nedenlerinden biri, etin uzun süre boyunca yeterince koruyucu olmayan bir ambalajda saklanması.
Etleri uzun süre dondurucuda saklamayı planlıyorsanız market ambalajının üzerine ikinci bir koruyucu katman eklemek faydalı olabilir. USDA, bu amaçla dondurucuya uygun, dayanıklı alüminyum folyo veya hava geçirmeyen saklama malzemelerinin kullanılmasını öneriyor.
Alışveriş poşetlerini boşaltırken her et paketini yeniden ambalajlamak zorunda değilsiniz. USDA'nın açıklamasına göre et veya tavuğu bir ya da iki ay içerisinde kullanmayı planlıyorsanız orijinal market ambalajıyla dondurmanız mümkün.
Ancak saklama süresi uzadığında durum değişiyor. Ürünün bir veya iki aydan daha uzun süre dondurucuda kalması bekleniyorsa paketin üzerine ek koruyucu ambalaj uygulanması tavsiye ediliyor.
Dondurucudan çıkardığınız etin bazı bölgeleri griye dönmüş, diğer kısımları ise kuru ve sert görünüyorsa bunun nedeni dondurucu yanığı olabilir. Bu durum, dondurulmuş gıdanın yüzeyindeki nemin kaybolması ve hava ile temas etmesi sonucunda ortaya çıkabiliyor.
Bu nedenle etin nasıl paketlendiği, dondurucudan çıkarıldığında nasıl bir sonuçla karşılaşacağınızı etkileyebiliyor.
Market paketinin üzerine hava geçirmeyen kalın bir alüminyum folyo sarmak, soğuk havanın ete ulaşmasını büyük ölçüde engelliyor. Folyo paketi sıkıca kavradığı için etin nemi içeride kalıyor ve dokusu aylarca korunuyor.
Elinizde kalın folyo yoksa, kilitli ve dayanıklı dondurucu poşetleri de aynı korumayı sağlıyor. Paketi poşete yerleştirdikten sonra ağzını kapatmadan önce elinizle bastırıp havasını almanız yeterli.
USDA verilerine göre dondurucuya uygun kalın streç filmler ve yağlı kağıtlar da eti soğuk yanığından koruyor. Özellikle porsiyonluk etleri önce yağlı kağıda sarıp ardından kalın bir poşete koymak işinizi kolaylaştırıyor.
Hangi paketin ne zaman alındığını unutmamak için folyonun ya da poşetin üzerine mutlaka tarih notu düşün. Böylece önce alınan etleri sırayla tüketebilir, dondurucuda unutulan paketlerin önüne geçebilirsiniz.
Alışveriş sonrası paketin üzerine bir kat folyo sarmak ya da kalın bir poşete geçirmek sadece birkaç saniyenizi alır. Bu küçük dokunuş sayesinde haftalar sonra çıkardığınız et, ilk günkü tazeliğine çok daha yakın kalır.