Etik kurulundan ölüme sürükleyen karar

Karaciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören ve durumu günden güne daha kötüye giden Erol A.'nın (64), beklediği uygun donör bulundu. Ancak Doku Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca tesis edilen Etik Komisyonu, organ nakli için onay vermedi. Erol A., kararın iptali istemiyle avukatı Ece Oğuz aracılığı ile dava açtı. Oğuz, hastanın nakil olmaması durumunda kısa sürede hayatını kaybedebileceği belirtilen hastane raporuyla birlikte itiraz dilekçesi verdi. Erol A.'nın son umudu mahkemeden gelecek kararda.