Etimesgut Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga: 25 şüpheliden 9’u itirafçı oldu

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Etimesgut Belediyesinde gerçekleştirilen bazı ihaleler, otopark kiralamaları ve inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve menfaat temin edildiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları ile MASAK ve HTS analizleri doğrultusunda yürütülen soruşturmada; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma" suçları kapsamında 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Etimesgut Belediye Başkan Yardımcıları G.B. ve F.G.'nin de aralarında bulunduğu, 5'i belediye görevlisi olan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

25 ŞÜPHELİDEN 9'U ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA İFADE VERDİ

Soruşturmanın öne çıkan gelişmesi, 25 şüpheliden 9'unun etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesi oldu. Savcılık işlemlerinin ardından 5 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi. Tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen 11 şüpheli hakkında ise karar verildi. Ankara Batı 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcıları G.B. ve F.G.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.