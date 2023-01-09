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Giriş Tarihi: 9.1.2023 14:46

Euro bugün ne kadar? Canlı ve güncel döviz kuru grafiği 9 Ocak 2023 Pazartesi 1 Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL?

Döviz kuru canlı takip ekranı ile Dolar ve Euro fiyatları yakından takip edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Piyasalardaki hareketlilik dolayısıyla Dolar ve Euro haftaya hızlı başladı. Son gelen verilere göre Dolar haftaya 18,77 TL'den başlarken Euro ise yeni haftanın ilk gününde 20 TL'nin üzerini gördü. Peki, Bugün Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? İşte canlı, güncel ve anlık veriler ile 9 Ocak 2023 döviz dolar kuru grafiği...

Euro bugün ne kadar? Canlı ve güncel döviz kuru grafiği 9 Ocak 2023 Pazartesi 1 Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL?

Canlı, güncel ve anlık döviz kuru verileri yatırımcılar ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Son dönemde yukarı yönlü bir seyir izleyen Döviz kuru bugün en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL kuru yeni haftanın ilk gününde 20 TL'nin üzerine çıktı. Bu noktada "9 Ocak 2023 Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Bugün Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? İşte, 9 Ocak 2023 döviz kuru canlı, anlık ve güncel takip ekranı...

DÖVİZ KURU YÜKSELİŞTE!

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,3 değer kazanarak 18,7780 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü en düşük 18,6895 ve en yüksek 18,7889 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 18,7233'ten tamamladı.

Euro/TL yüzde 0,7 artışla 20,0710'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 22,8410'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 103,5'ten işlem görürken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 atışla 1,0690 seviyesinde hareket ediyor.



Analistler, ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyalleriyle birlikte enflasyon baskısının azalacağına yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydederek, perşembe günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artışı da yüzde 25 ile olasılık dahilinde bulunmaya devam ediyor.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in direnç, 103,4 ve 102,5 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

DOLAR NE KADAR? 9 OCAK 2023

ALIŞ: 18,7758 TL

SATIŞ: 18,7835 TL

EURO NE KADAR? 9 OCAK 2023

ALIŞ: 20,0606 TL

SATIŞ: 20,0729 TL

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Euro bugün ne kadar? Canlı ve güncel döviz kuru grafiği 9 Ocak 2023 Pazartesi 1 Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL?
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