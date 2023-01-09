Euro bugün ne kadar? Canlı ve güncel döviz kuru grafiği 9 Ocak 2023 Pazartesi 1 Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL?

Canlı, güncel ve anlık döviz kuru verileri yatırımcılar ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Son dönemde yukarı yönlü bir seyir izleyen Döviz kuru bugün en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL kuru yeni haftanın ilk gününde 20 TL'nin üzerine çıktı. Bu noktada "9 Ocak 2023 Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Bugün Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? İşte, 9 Ocak 2023 döviz kuru canlı, anlık ve güncel takip ekranı...