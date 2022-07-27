Euro ne kadar, kaç TL? Bugün 1 Euro kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? 27 Temmuz 2022 anlık ve canlı döviz kuru ile Euro alış satış fiyatları

Döviz kurundaki hareketlilik haftanın üçüncü gününde de devam ediyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyen vatandaşlar, anlık grafiği hızla değişen Euro kurunda son durumu merak ediyor. Döviz bürosuna gitmeden önce piyasa hakkında bilgi edinmek isteyenler, ''Bugün Euro ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, güncel döviz kuru rakamları ile Euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Temmuz 2022 Çarşamba Euro alış satış fiyatları ve canlı takip ekranı!
İstanbul serbest piyasada dolar Dolar 17,8750 liradan, Euro ise 18,1390 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 17,8730 liradan alınan dolar 17,8750 liradan, 18,1370 liradan alınan Euro ise 18,1390 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,86 liradan, euro ise 18,10 liradan satılmıştı.
Euro/TL kuru canlı alış-satış fiyatları şöyle;
Aşağıda yer alan canlı euro fiyatları tablosundan güncel verileri anbean takip edebilir ve hesaplamalarınızda kullanabilirsiniz.