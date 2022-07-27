Haberler Yaşam Haberleri Euro ne kadar, kaç TL? Bugün 1 Euro kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? 27 Temmuz 2022 anlık ve canlı döviz kuru ile Euro alış satış fiyatları
Giriş Tarihi: 27.7.2022 16:33

Euro ne kadar, kaç TL? Bugün 1 Euro kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? 27 Temmuz 2022 anlık ve canlı döviz kuru ile Euro alış satış fiyatları

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle ‘’Euro ne kadar oldu, kaç TL?’’ sorusu, bugün de gündemdeki yerini aldı. Günlük olarak bakıldığında Euro alış satış verilerinde hareketli bir grafiğin olduğu görülüyor. Düm son kapanışta 18,10 liradan satılan Euro, bu sabah güne 18,13 seviyesinde başladı. Peki, Euro ne kadar, kaç TL oldu? Bugün 1 Euro kaç TL, düştü mü yükseldi mi? İşte 27 Temmuz 2022 Çarşamba Canlı döviz kuru ile Euro alış satış fiyatları

Euro ne kadar, kaç TL? Bugün 1 Euro kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? 27 Temmuz 2022 anlık ve canlı döviz kuru ile Euro alış satış fiyatları

Döviz kurundaki hareketlilik haftanın üçüncü gününde de devam ediyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyen vatandaşlar, anlık grafiği hızla değişen Euro kurunda son durumu merak ediyor. Döviz bürosuna gitmeden önce piyasa hakkında bilgi edinmek isteyenler, ''Bugün Euro ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, güncel döviz kuru rakamları ile Euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Temmuz 2022 Çarşamba Euro alış satış fiyatları ve canlı takip ekranı!

EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar Dolar 17,8750 liradan, Euro ise 18,1390 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 17,8730 liradan alınan dolar 17,8750 liradan, 18,1370 liradan alınan Euro ise 18,1390 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,86 liradan, euro ise 18,10 liradan satılmıştı.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro/TL kuru canlı alış-satış fiyatları şöyle;

Aşağıda yer alan canlı euro fiyatları tablosundan güncel verileri anbean takip edebilir ve hesaplamalarınızda kullanabilirsiniz.

CANLI EURO FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BUGÜN EURO NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

ALIŞ: 18,2063 TL

SATIŞ: 18,2247 TL

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Euro ne kadar, kaç TL? Bugün 1 Euro kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? 27 Temmuz 2022 anlık ve canlı döviz kuru ile Euro alış satış fiyatları
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