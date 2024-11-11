Eurofighter teknik görüşmelerinin detayını SABAH açıklıyor

Eurofighter'ların tedariki halinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde ilk kez ABD menşei dışında uçaklar yer alacak. Teknik görüşmelerde "bakım, tutum ve eğitim" olarak kategorize edilebilecek olan konular masaya yatırılıyor. Uçakların bakımlarının nerede, ne sıklıkta, nasıl yapılacağı, uçağın bakımından ve kullanımından sorumlu personelin eğitimi gibi hususlarda neler yapılması gerektiği konuşuluyor. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik görüşmelerde karşı tarafın herhangi bir şart gündeme getirmediği de ifade ediliyor.

SON VERSİYON UÇAKLAR TALEP EDİLDİ

Batı medyasından alıntılarla manipüle edilmeye çalışıldığının aksine Türkiye eski ve işine yaramayacak uçakları satın almayacak. Ankara, Eurofighter uçaklarının son versiyonunu talep ediyor. Bu talebe alternatif olarak konsorsiyumun teknik görüşmelerde dillendirdiği başka bir önerinin söz konusu olmadığı ifade ediliyor. SABAH'a değerlendirme yapan üst düzey kaynaklar, konsorsiyumun maliyet olarak çok düşük ve Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılayabilecek, halen kullanımdaki uçaklardan satmayı önermesi halinde de teklifin Türkiye'nin çıkarları temelinde değerlendirilebileceğini kaydetti. Kaynaklar, savunma ve askeri konularda adım atılırken, bunun çok yönlü şekilde ilgili uzmanlarca değerlendirildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik ve stratejik çıkarlarının en önemli unsur olarak kriterlerin başında durduğunun altını çizdi.

ESAS OLAN KAAN VE HÜRJET

Öte yandan Ankara, TSK'nın kullanımına sunmak üzere yerli üretim savunma ürünlerinin bir an önce envantere alınması için düğmeye bastı. Türk Hava Kuvvetleri, 5'inci nesil milli muharip uçak KAAN ile eğitim ve muharip olarak kullanılacak HÜRJET ile Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için yüksek motivasyonunu koruyor. Uçakların üretildiği TUSAŞ'ta ise hain terör saldırısının ardından çok daha yüksek bir motivasyonla çalışmalar sürüyor.