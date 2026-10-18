Ev bitkilerinin yaprakları toz içinde kalıyor! Temizlerken bu 10 yöntemi deneyin

4. Kauçuk ve deve tabanı yaprakları nasıl silinir?

Geniş yüzeyli yapraklarda en kullanışlı seçeneklerden biri, nemli ve yumuşak bir bezle yüzeyi tek tek silmektir. Kauçuk bitkisi ve deve tabanı gibi bitkilerde yaprağın alt yüzeyini de kontrol edin. Böylece yalnızca üstteki tozu değil, gözden kaçan kirleri ve olası zararlı belirtilerini de fark edebilirsiniz.