Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bisiklet ve motosiklet hırsızlarının tespitine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 27 Eylül Çarşamba şüphe üzerine bir kamyoneti takibe aldı. Merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesindeki bir adrese giden şüphelinin evinin bahçesindeçok sayıda bisiklet ve motosiklet olduğunun görülmesi üzerine harekete geçildi. Eve yapılan baskında, çalıntı olduğu değerlendirilen 12 adet motosiklet, 27 adet bisiklet, 5 adet elektrikli bisiklet, 2 adet elektrikli scooter, 3 adet elektrikli motosiklet ve 4 adet 3 tekerlekli elektrikli motosiklet olmak üzere toplamda 53 adet taşıt ele geçirildi.

ÇALINTI MOTOSİKLETLER ANTALYA'DAN GELMİŞ

Polisler tarafından el konularak otoparka çekilen taşıtlardan 12 adet motosikletin Antalya ilinden çalınarak Konya'ya getirildiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALINAN BABA OĞUL SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan baba İbrahim B'nin (47) 15 adet suç kaydınınoğlu Ahmet B'nin de 24 adet suç kaydı olduğu belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.





Ev değil çalıntı dükkanı! | Video