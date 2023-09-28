Haberler Yaşam Haberleri Ev değil çalıntı dükkanı
Giriş Tarihi: 28.9.2023 13:54 Son Güncelleme: 28.9.2023 14:05

Ev değil çalıntı dükkanı

Konya’da polislerin baskın yaptığı evden piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olan 53 adet çalıntı motosiklet, bisiklet ve elektrikli scooter ele geçirildi. Olayla ilgili  2 şüpheli gözaltına alındı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ev değil çalıntı dükkanı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bisiklet ve motosiklet hırsızlarının tespitine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 27 Eylül Çarşamba şüphe üzerine bir kamyoneti takibe aldı. Merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesindeki bir adrese giden şüphelinin evinin bahçesindeçok sayıda bisiklet ve motosiklet olduğunun görülmesi üzerine harekete geçildi. Eve yapılan baskında, çalıntı olduğu değerlendirilen 12 adet motosiklet, 27 adet bisiklet, 5 adet elektrikli bisiklet, 2 adet elektrikli scooter, 3 adet elektrikli motosiklet ve 4 adet 3 tekerlekli elektrikli motosiklet olmak üzere toplamda 53 adet taşıt ele geçirildi.

ÇALINTI MOTOSİKLETLER ANTALYA'DAN GELMİŞ

Polisler tarafından el konularak otoparka çekilen taşıtlardan 12 adet motosikletin Antalya ilinden çalınarak Konya'ya getirildiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALINAN BABA OĞUL SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan baba İbrahim B'nin (47) 15 adet suç kaydınınoğlu Ahmet B'nin de 24 adet suç kaydı olduğu belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Ev değil çalıntı dükkanı! | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Canpolat: İYİ Parti kapısında gezmeyeceğiz
AİHM Türk yargısını hiçe saydı: ByLock’cu öğretmenin suçsuz gösterildiği karara tepki yağdı!
VERGİSİZ TELEFON SON DURUM: Fiyatlar yarıya iniyor! Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi! Dikkat çeken FETÖ terör örgütü propagandası vurgusu
Dikkat: ‘Cinsiyetçi’ yazı!
FETÖ’cü Garson’un sırrı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AİHM sorgulanamaz mı veya AİHM FETÖ’yü neden sahiplenir?
Dört çocuğa sahip çıktılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ev değil çalıntı dükkanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA