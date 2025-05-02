Ev değil sanki hayvanat bahçesi! Kuğu, Kral Sülün, Tavus Kuşu, Emu...

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Nisan 2025 günü Geyve ilçesinde kaçakçılık ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ö.K. (E/31) isimli şahsın ikametgahına operasyon düzenledi.
Şahsın ikametgahında yapılan aramalarda 5 adet siyah kuğu, 7 adet mandarin ördeği, 4 adet suna ördeği, 7 adet karolin ördeği, 3 adet beyaz mandarin ördeği, 31 adet cüce Pekin ördeği, 2 adet emu, 6 adet gümüş sülün, 14 adet mavi tavus kuşu, 12 adet beyaz tavus kuşu, 3 adet hatuni sülün, 2 adet kırmızı altuni sülün, 2 adet kral sülün, 5 adet tahnit edilmiş (mumyalama yöntemiyle korunmuş) hayvan bulundu.
Ele geçirilen canlı hayvanlar, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Ö.K. hakkında adli işlem başlatıldı.