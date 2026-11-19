Evlerin ilk izlenimini yaratan giriş holleri ve antreler, yıllardır klasik duvar askılıkları veya açık portmantolarla dekore ediliyor. İlk bakışta pratik bir çözüm gibi görünse de; üzerine asılan kalın kışlık montlar, çantalar ve atkılar kısa sürede üst üste binerek özellikle küçük dairelerde boğucu, dar ve dağınık bir atmosfer yaratıyor.
Son dönemde İskandinav dekorasyon dergilerinden sosyal medya platformlarına kadar her yerde öne çıkan yeni bir iç mimari yaklaşım ise bu soruna dahiyane bir çözüm sunuyor. Amaç depolama alanını azaltmak değil, eşyaları göz önünden ustaca gizleyerek mekana anında ferahlık kazandırmak.
Bu yeni trendde, klasik açık askılıkların yerini kapaklı ve sade tasarımlı gömme dolaplar alıyor. Kapaklar kapandığı anda tüm montlar, şallar ve çantalar görüş alanından tamamen çıkıyor; böylece dar bir koridor bile saniyeler içinde son derece düzenli ve sakin bir görünüme kavuşuyor.
Bu yöntemin en etkili sırrı ise renk uyumunda gizli. Dolap kapaklarını duvarla aynı renge boyamak veya duvar tonunda düz yüzeyli kapaklar seçmek, dolabın mekanla görsel olarak bütünleşmesini sağlıyor. Göz, dolabı büyük bir mobilya kütlesi yerine duvarın bir parçası olarak algıladığı için antre olduğundan çok daha geniş görünüyor.
İç mimari uzmanı Stefanie Schwarz'ın da sosyal medya paylaşımlarında sıkça gösterdiği üzere, bu uygulamayı hayata geçirmek için büyük bir tadilata veya geniş bir hole ihtiyacınız yok. Kullanılmayan dar bir duvar girintisi (niş) veya koridor boşluğu, tavana kadar uzanan ince bir dolap sistemiyle değerlendirilebiliyor. Tavan yüksekliğini kullanmak alanı üç kat verimli hale getiriyor:
En üst raflar: Mevsimlik kıyafetler ve nadir kullanılan eşyalar için,
Orta bölüm: Günlük giyilen ceket ve kabanların asılması için,
Alt bölüm: Ayakkabılar ve çantalar için ideal bir düzen sunuyor.
(Önemli İpucu: Böyle bir dolap planlarken derinlik ölçüsüne mutlaka dikkat edin. Gereğinden fazla sığ yapılan dolaplarda kalın kışlık kabanlar ve askılar kapakların kapanmasını zorlaştırabilir).
Açık askılıkları evden tamamen çıkarmadan önce uzmanların altını çizdiği hayati bir hijyen kuralı var: Yağmurda ıslanmış veya nemlenmiş montları asla doğrudan kapalı bir dolabın içine asmayın.
Hava sirkülasyonu olmayan kapalı alanlarda hapsolan nem, zamanla ağır ve rahatsız edici kokulara, hatta kıyafetlerde ve dolap içinde küf oluşumuna yol açabilir.
Bu nedenle yağmurlu günlerde eve gelindiğinde ıslak kıyafetlerin tamamen kuruyabilmesi için girişte birkaç adet açık kanca veya havadar bir askı alanı bırakmak, kıyafetleri ise ancak tamamen kuruduktan sonra kapalı kapakların ardına kaldırmak en sağlıklı yöntemdir.