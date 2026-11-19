Bu yöntemin en etkili sırrı ise renk uyumunda gizli. Dolap kapaklarını duvarla aynı renge boyamak veya duvar tonunda düz yüzeyli kapaklar seçmek, dolabın mekanla görsel olarak bütünleşmesini sağlıyor. Göz, dolabı büyük bir mobilya kütlesi yerine duvarın bir parçası olarak algıladığı için antre olduğundan çok daha geniş görünüyor.