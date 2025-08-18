Ev hanımını 2,7 milyon TL dolandıran şahıslar tutuklandı!

Zonguldak'ta ev hanımı bir kadını arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek korkutan dolandırıcılar, yaklaşık 2 milyon 700 bin TL'lik vurgun yaptı. Şüpheliler, kadından önce 580 bin TL'yi başka bir hesaba göndermesini istedi, ardından yaklaşık 2 milyon 120 bin TL değerindeki altınlarını da teslim alarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından harekete geçen Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 100'ün üzerinde güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, E.B., D.G. ve M.Ö. isimli üç şüpheliyi yakalayarak Zonguldak'a getirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.