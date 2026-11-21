Ankara'da yaşayan Müzeyyen Demirhan ve eşi, memleketleri Kırıkkale'nin merkez ilçesine bağlı Hasandede Kasabası'nda kendilerine bir ev yaptırmak istedi. Bu amaçla çelik ev inşaatı yapan firma satış danışmanı S. D. ile iletişime geçtiler.



50 GÜNDE ANAHTAR TESLİM EV İÇİN ANLAŞTILAR

Taraflar 17 Temmuz 2026'da bir araya gelerek evin yapımı konusunda anlaştı. Yapılacak evin anahtar teslim toplam bedeli 1 milyon 720 bin lira olarak belirlendi. Anlaşma kapsamında Demirhan ailesi 700 bin lirayı peşin ödedi. Kalan 1 milyon 20 bin lira için ise senet düzenlendi. Müteahhit, evin 50 gün içerisinde tamamlanarak aileye teslim edileceğini bildirdi. Verilen süreye güvenerek anlaşma yapan aile, yeni evlerine kavuşacakları günü beklemeye başladı.



SÜRE DOLDU, İNŞAATTA İLERLEME OLMADI

Ancak aradan 50 gün geçmesine rağmen evin yapımında beklenen ilerleme sağlanamadı. Demirhan ailesi, satış danışmanı S.D'den inşaatın neden başlamadığını ve evin ne zaman tamamlanacağını öğrenmek istedi. Aileye çeşitli gerekçeler sunulurken teslim tarihi de sürekli ertelendi. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine aile, müteahhidin kayınpederi olduğu belirtilen dizi ve sinema oyuncusu İ. H. A. ile iletişime geçti. Yaşanan gecikmeyi öğrenen kayınpederin devreye girmesi üzerine en azından evin temelinin attırılması sağlandı. Ancak temel atılması da ailenin beklediği süreci başlatmaya yetmedi.



BU KEZ DE ÇELİK MALZEMELERİ BAHANESİ

Temelin atılmasının ardından evin üst yapısının tamamlanmasını bekleyen Demirhan ailesine bu kez çelik konstrüksiyon malzemelerinin üretildiği söylendi. Malzemelerin üretim aşamasında olduğu, kısa süre içerisinde getirileceği ve montajın yapılacağı ifade edildi. Aile, çelik malzemelerin gelmesini beklerken aradan haftalar geçti. Ancak verilen sözlere rağmen malzemeler alana getirilmedi ve inşaatta ilerleme yaşanmadı. satış danışmanından sürekli açıklama isteyen aile, sonunda evin yapılıp yapılmayacağını sordu. İddiaya göre satış danışmanı S.D. bu aşamada evi yapmayacağını bildirdi. Böylece 50 gün içerisinde anahtar teslim edileceği söylenen ev, aradan yaklaşık 5-6 ay geçmesine rağmen tamamlanmadı.





EV YAPILMAYINCA PARALARINI GERİ İSTEDİLER

Evin yapılmayacağının bildirilmesi üzerine Demirhan ailesi, ödediği 700 bin liranın iadesini istedi. S. D. ise parasını vereceğini ancak alacaklarını tahsil etmesi gerektiğini söylediği belirtildi. S.D, 15 Kasım 2026 tarihinde ödeme yapabileceğini ifade etti. Aile, daha fazla mağduriyet yaşamamak ve taraflar arasındaki anlaşmazlığı sonlandırmak için bu tarihi kabul etti. Ancak verilen sözün yalnızca sözlü kalmasını istemeyen Demirhan ailesi, ödeme şartlarının yazılı bir protokole bağlanmasını talep etti.



AVUKATLAR DEVREYE GİRDİ, PROTOKOL HAZIRLANDI

Protokolde 700 bin liranın 15 Kasım 2026'da iade edilmesi, ödemenin yapılmaması halinde 350 bin lira cezai şart uygulanması ve gecikilen her ay için yüzde 10 faiz ödenmesi hükümlerine yer verildi. Taraflar, S. D'nin şirketinde bir araya gelerek protokolü imzaladı.



15 KASIM'DA DA ÖDEME YAPILMADI

Ancak protokolde belirtilen 15 Kasım 2026 tarihi geldiğinde de Demirhan ailesinin hesabına herhangi bir ödeme yapılmadı. Daha önce 50 gün içerisinde teslim edileceği söylenen evin yapılmaması, aylarca süren bekleyiş ve son olarak imzalanan protokole rağmen paranın iade edilmemesi üzerine aile bir kez daha mağduriyet yaşadı. 20 Kasım 2026 itibarıyla 700 bin lirasını geri alamadığını belirten Müzeyyen Demirhan, yaşananlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Aile, hem evin yapılmaması hem de imzalanan iade protokolüne rağmen ödemenin gerçekleştirilmemesi nedeniyle hukuki süreç başlatacak.