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Giriş Tarihi: 14.10.2026

Ev işi yapmak kanserden koruyor

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Ev işi yapmak kanserden koruyor
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Yapılan araştırmalar, günlük basit fiziksel aktivitelerin bile kansere karşı koruduğunu ortaya koydu. ABD menşeli PLOS Medicine tıp sitesinde yayımlanan 91 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, uzun süre oturmak yerine yavaş yürüyüş ve ev işleri gibi hafif aktiviteler yapanların kanserden ölüm riskinin yüzde 12 daha düşük olarak belirlendi. Çalışma ile orta yoğunlukta fiziksel aktivitenin yüzde 8, yoğun egzersizin ise riski yüzde 22 daha düşürdüğü tespit edildi. Uzmanlar sık sık, uzun saatler oturmanın kanser dahil birçok hastalığa neden olduğunu ve kısa da olsa hareket etmek gerektiğini belirtiyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Ev işi yapmak kanserden koruyor
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