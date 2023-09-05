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Giriş Tarihi: 5.9.2023

Ev kirası karşılığında müşteri bilgilerini sızdırdı

İstanbul'da özel bir bankada ticari satış yetkilisi olarak çalışan 17 yıllık bankacı Özgür A.'nın, yıllardır danışmanlık yaptığı müşterilerinin bilgilerini sızdırdığı iddia edildi. Özgür A.'nın, müşteri bilgileri karşılığında, sızdırdığı bir başka bankacıdan alkol ve lüks hediyeler alarak evinin kirasını aylık olarak ödettiği ortaya çıktı.

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Ev kirası karşılığında müşteri bilgilerini sızdırdı

45 yaşındaki Özgür A, özel bir bankanın Silivri Şubesinde ticari satış yetkilisi olarak görev yapıyordu. İddiaya göre geçtiğimiz aylarda, bankanın teftiş kurulu yetkilileri, Özgür A.'nın başka bir bankada çalışan Serdar E.'ye müşteri bilgilerini sızdırdığını tespit etti. Tespit sonrası olayla ilgili inceleme başlatan teftiş kurulu, Özgür A.'nın Serdar E. ile olan maillerini ve sohbet geçmişini inceledi. Özgür A.'nın Serdar E.'ye yönlendirdiği kredi müşterilerinin komisyon geliri elde ettiği, Serdar'ın müşterilere çektirdiği her kredi müşterisinden sonra Özgür'e lüks restoranda yemek ısmarladığı ve pandemi kısıtlamalarında restoranları kapalı olduğu dönemde Özgür'ün tercih ettiği lüks marka içkiler hediye ettiğini belirledi.

AYLIK KİRASINI ÖDETMİŞ

Özgür'ün Serdar'a yönlendirdiği kredilerden komisyon geliri elde etmesi nedeniyle bir de genç adamın evinin kirasının Serdar tarafından ödendiği belirlenince olayla ilgili hazırlanan rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında banka çalışanı Özgür'ün Serdar'a ilettiği kredi talebi olan müşterilerin bilgilerini, haciz kayıtlarını varlık yönetimlerini şirkete devri olan kredilerini yasal takip hesaplarını bakiyelerini ve finansal bilgilerini banka sistemini kullanarak akıllı telefonuna yüklediği ardından WhatsApp üzerinden aylık olarak ilettiği tespit edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan genç adam, 17 yıldır aynı bankada çalıştığını görevinin kendisine getirdiği sorumluluklarının bilincinde olduğunu haksız yere işten çıkarıldığını işten çıkarılmasından dolayı iş mahkemesine müracaat ettiğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Ev kirası karşılığında müşteri bilgilerini sızdırdı
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