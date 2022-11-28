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Giriş Tarihi: 28.11.2022 13:22 Son Güncelleme: 28.11.2022 13:45

Ev sahibinden kiracılarına görülmemiş zulüm

Bursa’da kiracılarından dairelerini boşaltmasını isteyen ev sahibi, yasal süreyi beklemeden kendi üzerine olan elektrik ve su aboneliklerini kapattırdı. Karanlıkta ve susuz kalan ailelerin çocukları üzerlerine giydikleri montlarıyla mum ışığında ders çalışmak zorunda kalırken, aileler duruma isyan etti.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Ev sahibinden kiracılarına görülmemiş zulüm

Bursa'nın Yıldırım İlçesine bağlı Çınarönü Mahallesinde iki katlı bir apartmanı satın alan F.D uzun süredir aynı dairelerdev oturan iki kiracıyı evden çıkarmak istedi. Taşdemir ailesi ve Yılmaz ailesi apartmanı satın alan yeni ev sahiplerinden kısa bir süre zaman talep etti. Ancak henüz 15 gün geçmeden akılalmaz bir yönteme başvuran F.D, kendi üzerine olan elektrik ve su aboneliklerini kapattırdı. Karanlıkta susuz kalan Taşdemir ailesinin ilkokula giden çocukları mont ile mum ışığında ders çalışırken, Yılmaz ailesi baktığı engelli annesini kardeşlerine göndermek zorunda kaldı.

KİRACILAR ŞİKAYETÇİ OLACAK

Çocuklarının eğitimlerinden geri kaldığını belirten Nevzat Taşdemir, "Oturduğumuz ev yaklaşık 1 ay önce başka birine satıldı. Yeni ev sahibi oturduğumuz dairenin boşaltılmasını talep etti. Bizde kendisinden evi boşaltmak için kendisinden kısa bir müddet zaman istedik. Aradan 15 gün geçmeden suyu ve abonelikleri üzerine aldılar. Daha sonra su ve elektriği kesip, bizi 1 aydır perişan ettiler. Kendisine oturduğumuz süre zarfında daha fazla para vermeyi kabul ettim, onu da kabul etmedi. Çocuklarım eğitimlerinden geri kaldı. Eskiden su ve elektriğimiz olmadığı için ödevlerimi yapamadım bahanesinin örneğini burada çocuklarıma yaşattı. Kendisi hakkında şikayetçi olacağım" diye konuştu.

YAŞLI ANNESİNE BAKIYORDU

Aynı mağduriyeti ailesiyle birlikte yaşayan Nuray Yılmaz ise, "Yaşlı anneme ben bakıyordum. Elektrik ve suyumuzu kestiler. Burada hasta olacak diye annemin bakımını üstlenmeme rağmen kardeşime teslim etmek zorunda kaldım. Mutfakta bulunan bütün malzemelerim bozuldu. Ne dolap kaldı, ne ürün" dedi.

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Ev sahibinden kiracılarına görülmemiş zulüm
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