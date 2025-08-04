Haberler Yaşam Haberleri Ev soyup giderken bindikleri takside enselendiler... Gözaltına alınan 3 kadın tutuklandı
Giriş Tarihi: 4.8.2025 09:55 Son Güncelleme: 4.8.2025 09:57

Ev soyup giderken bindikleri takside enselendiler... Gözaltına alınan 3 kadın tutuklandı

İstanbul Zeytinburnu’nda bir eve girip ziynet eşyası para ne buldularsa alıp kaçan 3 kadın Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince bindikleri takside suçüstü yakalandılar. Gözaltına alınan anne kız ve bir akrabaları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Çiğdem A.’nın 43 kaydının olduğu öğrenilirken kızı D.A.’nın ise 101 suç kaydı olduğu 2 aranmasının olduğu ve 2 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen hırsızlar tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ev soyup giderken bindikleri takside enselendiler... Gözaltına alınan 3 kadın tutuklandı

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesinde 30 Temmuz günü M.C.A.'nın evine giren hırsızlar 7 adet çeyrek altın,1 Yarım Altın,1 gram altın,1 adet çocuk künyesi,1 adet altın kolye,50 Euro'yu alıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

Şüpheliler aynı gün bir taksi içinde suçüstü yakalandı. şahısların yapılan üst ve çanta aramalarında müştekiye ait 7 adet çeyrek altın,1 Yarım altın,1 gram altın,1 adet çocuk künyesi,1 adet altın kolye,50 Euro para ve 2 bin 150 para ile 1 adet Maymuncuk,1 adet İngiliz Anahtarı,1 adet kapı açmak için kullanılan tel ele geçirildi.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Şüphelilerden D.A.(19) 101 adet suç kaydı, 2 adet Hırsızlık suçundan aranması ve 2 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Ç.A.'nın ise 43 kaydı olduğu öğrenilirken, S.A.'nın ise 20 kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen anne kız ve akrabaları tutuklandı.

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Ev soyup giderken bindikleri takside enselendiler... Gözaltına alınan 3 kadın tutuklandı
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