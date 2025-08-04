Ev soyup giderken bindikleri takside enselendiler... Gözaltına alınan 3 kadın tutuklandı

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesinde 30 Temmuz günü M.C.A.'nın evine giren hırsızlar 7 adet çeyrek altın,1 Yarım Altın,1 gram altın,1 adet çocuk künyesi,1 adet altın kolye,50 Euro'yu alıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

Şüpheliler aynı gün bir taksi içinde suçüstü yakalandı. şahısların yapılan üst ve çanta aramalarında müştekiye ait 7 adet çeyrek altın,1 Yarım altın,1 gram altın,1 adet çocuk künyesi,1 adet altın kolye,50 Euro para ve 2 bin 150 para ile 1 adet Maymuncuk,1 adet İngiliz Anahtarı,1 adet kapı açmak için kullanılan tel ele geçirildi.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Şüphelilerden D.A.(19) 101 adet suç kaydı, 2 adet Hırsızlık suçundan aranması ve 2 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Ç.A.'nın ise 43 kaydı olduğu öğrenilirken, S.A.'nın ise 20 kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen anne kız ve akrabaları tutuklandı.