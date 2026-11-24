300 BİN LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASINI ALACAKLARDI

Yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtulan Seyfettin Bayraktar, telefondaki kişinin kendisinin hangi ilçede yaşadığından TC kimlik numarasına kadar kendisiyle ilgili her şeyi bildiğini söyledi. Bayraktar, "Telefonla arayıp, 'Dolandırıcılar senin adına altın ve dolar hesabı' açmışlar dedi. Ben de 'Alakası yok, hiç öyle bir şey açmadım' dedi. 2 tane 40 gram bilezik, 3 çeyrek altın ile 500 riyalim olduğunu söyledim. 'Onların resmini çekip bize at' dediler. Ben de öyle yapamayacağımı söyleyince kuyumcuya gidip onların kaç lira olduğunu öğrenmemi istediler.