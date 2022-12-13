Evde bakım maaşı parası yattı mı sorusu sıklıkla soruluyor. Her ay il il yatan evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da gündemdeki yerini aldı. Evinde ağır hasta, yaşlı veya engelli kişiye bakan vatandaşlara sağlanan bu ödenekle ilgili olarak "13 Aralık evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları ile yatan iller güncel listesi araştırılıyor. Ödemeler genel olarak her ayın 15'inden itibaren vatandaşların hesabına geçiyor. İşte Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi ve tüm detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.