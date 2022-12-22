Evde bakım maaşı 2023… Yeni evde bakım parası hakkında sorgulamalar başladı. 2023 Asgari ücret zammının belli olmasının ardından yeni evde bakım maaşı da açıklanmış olacak. Bu ödenekten yararlanan binlerce vatandaş internet üzerinden "Evde bakım maaşı 2023 ne kadar olacak, kaç TL? Yeni evde bakım maaşı rakamları açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla alakalı bilgiler.
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yeni asgari ücret zammıyla beraber evde bakım maaşlarında da artış olacak. Henüz yeni zam oranı bilinmiyor ancak evde bakım maaşına yüzde 10 zam gelirse 3699 TL, yüzde 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, yüzde 30 zam gelirse 4 bin 336 TL, yüzde 40 zam gelirse 4 bin 670 TL olacak.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI KİMLER ALABİLİR?
Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.
Evde bakım maaşı yardımından yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi lazımdır. Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekiyor.