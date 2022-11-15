Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? 15 Kasım 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı kasım ayı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Dolayısıyla 14 Kasım 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olmadı.

Ödemeler 15 Kasım 2022 tarihi ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Kasım itibarıyla netleşmeye başlayacak.