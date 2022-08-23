Haberler Yaşam Haberleri Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? e-Devlet sorgulama ile Evde bakım maaşı yatan iller 23 Ağustos Salı
Giriş Tarihi: 23.8.2022 10:18 Son Güncelleme: 23.8.2022 10:19

Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? e-Devlet sorgulama ile Evde bakım maaşı yatan iller 23 Ağustos Salı

Evde bakım maaşı yatan iller 23 Ağustos 2022 sorgulamasıyla sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir sisteme geçilmesi ödeme planını değiştirmişti. Bu sebeple hak sahipleri evde bakım maaşı neden yatmadı, yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte, evde bakım maaşı sorgulama e devlet ekranı!

Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? e-Devlet sorgulama ile Evde bakım maaşı yatan iller 23 Ağustos Salı

Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı, ne kadar oldu soruları temmuz zammı ardından her gün gündemde yer almaya devam ediyor. Evde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı, hasta ve engelli bireylere ödenen devlet desteği 15 Ağustos ile birlikte ödenmeye başladı. Vatandaşlar SMS ve e devlet yoluyla evde bakım maaşı sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. İşte, 23 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller güncel liste…

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster SMS isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası SMS kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI 23 AĞUSTOS LİSTESİ

İhtiyaç sahiplerine ödenen devlet desteği her ayın 15. gününden başlamak üzere ay sonuna kadar hesaplara yatmaya devam ediyor. İl il sırayla ödenen bakım parasının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar sorgulamalara başladı:

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

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Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? e-Devlet sorgulama ile Evde bakım maaşı yatan iller 23 Ağustos Salı
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