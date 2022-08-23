Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı, ne kadar oldu soruları temmuz zammı ardından her gün gündemde yer almaya devam ediyor. Evde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı, hasta ve engelli bireylere ödenen devlet desteği 15 Ağustos ile birlikte ödenmeye başladı. Vatandaşlar SMS ve e devlet yoluyla evde bakım maaşı sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. İşte, 23 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller güncel liste…