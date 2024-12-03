Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2024 Aralık evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Evde bakım maaşı ödemeleri, Aralık ayının gelmesiyle birlikte ödeme alan hak sahiplerinin gündemde. 3 Aralık 2024 itibarıyla ödemelerin durumu ve detaylarını öğrenmek isteyen hak sahipleri, "Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde ödeme yapıldı?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte, sorgulama ekranı ve illere göre ödeme listesi...
ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
Buna göre Ayı ayı ödemelerinin de 15 Aralık tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
Aralık ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.
Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.
Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
2024 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
2024 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.
Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 9077,1 lira oldu.