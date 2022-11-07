Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 7 Kasım 2022 evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler başlıyor!

Her ay düzenli olarak hesaplara yatan evde bakım maaşı ödemeleri için nefesler tutuldu. Bu noktada ise "7 Kasım 2022 evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bu destek Kasım ayının ortalarına doğru gündeme geldi. Ödemelerin il il ve genel olarak ayın 15'i itibarıyla yatmaya başladığı biliniyor. İşte Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi ve tüm detaylar...
Ödemeler genel olarak ayın 15'i itibarıyla gerçekleşmeye başlıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.