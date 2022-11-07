Haberler Yaşam Haberleri Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 7 Kasım 2022 evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler başlıyor!
Giriş Tarihi: 7.11.2022 11:17

Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 7 Kasım 2022 evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler başlıyor!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi bugün de gündemdeki yerini aldı. Haziran ayının ortasına doğru Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu ödenekle ilgili olarak "7 Kasım 2022 evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödenekten evinde ağır hasta, yaşlı veya engelli olan kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar yararlanabiliyor. İşte Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi ve tüm detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 7 Kasım 2022 evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler başlıyor!

Her ay düzenli olarak hesaplara yatan evde bakım maaşı ödemeleri için nefesler tutuldu. Bu noktada ise "7 Kasım 2022 evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bu destek Kasım ayının ortalarına doğru gündeme geldi. Ödemelerin il il ve genel olarak ayın 15'i itibarıyla yatmaya başladığı biliniyor. İşte Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi ve tüm detaylar...

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? 9 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası e-Devlet ve SMS sorgulama ekranı!

Ödemeler genel olarak ayın 15'i itibarıyla gerçekleşmeye başlıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? 9 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası e-Devlet ve SMS sorgulama ekranı!

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? 9 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası e-Devlet ve SMS sorgulama ekranı!

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 7 Kasım 2022 evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler başlıyor!
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