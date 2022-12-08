Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 8 Aralık 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Evde bakım maaşının yatırılma tarihi illere göre farklılık göstermektedir. Aralık ayı evde bakım parası yatan iller e devlet üzerinden sorgulanıyor. Bu noktada 8 Aralık 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu, Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. İşte evde bakım maaşı ve tüm detaylar…
Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı Aralık ayı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Dolayısıyla 8 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olmadı.
Ödemeler 15 Aralık 2022 tarihi ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Aralık itibarıyla netleşmeye başlayacak.
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
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