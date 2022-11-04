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Giriş Tarihi: 4.11.2022 09:34

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? 4 Kasım 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ödemeleri hakkında araştırmalar devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteğe muhtaç vatandaşlar için verilen evde bakım parası, ayın belli dönemlerinde yatıyor. Başvurular e devlet üzerinden devam ederken, hali hazırda devlet desteği alan vatandaşlar “evde bakım maaşı ne zaman yatacak, neden yatmadı?” sorularına yanıt arıyor. Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ve SMS üzerinden yapılabiliyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte 4 Kasım 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? 4 Kasım 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen devlet desteği, her ay belirli tarihler arasında desteği alan vatandaşların hesaplarına yatıyor. Ödeme tarihleri yaklaşırken, "evde bakım parası ne zaman yatacak?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? İşte 4 Kasım 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? 4 Kasım 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
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