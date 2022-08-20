Haberler Yaşam Haberleri Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2022 listesi! E devlet sorgulama ekranı ile 20 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 20.8.2022 20:59 Son Güncelleme: 20.8.2022 20:59

Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2022 listesi! E devlet sorgulama ekranı ile 20 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahipleri için ödenen bakım parası zamlı haliyle yatmaya başladı. Ağustos ayı sorgulamaları devam ediyor. Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ve SMS üzerinden takip ediliyor. Hasta, yaşlı ve engelli bireylere ve ailelerine ödenen devlet desteği her ayın 15’inde yatmaya başlıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? İşte, 20 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi…

Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2022 listesi! E devlet sorgulama ekranı ile 20 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı yatan iller 20 Ağustos 2022 listesi gündemdeki yerini aldı. Zamlı haliyle yatmaya başlayan devlet desteği için hak sahipleri harekete geçti. Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-devlet ve SMS üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ay sonuna kadar ödemelet devam edecek. İşte, evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2022…

20 AĞUSTOS 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Ağustos ayı evde bakım paralarının 15-31 Ağustos tarihleri arasında yatması bekleniyor.

Evde Bakım maaşı yatan illeri E-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM MAAŞI NEREDEN SORGULANIR?

Evde Bakım Maaşı Sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2022 listesi! E devlet sorgulama ekranı ile 20 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu?
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