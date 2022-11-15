Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları, 15 Kasım Salı günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Bilindiği üzere evde bakım aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere ödeniyor. Her ay illere göre kademeli olarak hesaplara yatırılan evde bakım parası Kasım ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı hak sahipleri tarafından ziyaret ediliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Kasım 2022 e devlet ve SMS ile Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı…