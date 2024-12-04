EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 engelli evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, memur maaşı artış oranına bağlı olarak değişen evde bakım maaşı zammı hakkındaki araştırmalar yoğunlaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakım ihtiyacı duyan engelli bireyler ve ailelerine sağlanan bu destek, her yıl enflasyon farkı ve toplu sözleşme zamlarıyla güncelleniyor. Şu an 9.077 TL olarak ödenen evde bakım maaşı, Ocak 2025'te yapılacak zamla birlikte artacak. Peki; Ocak 2025 engelli evde bakım maaşı maaşı ne kadar olacak, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK OCAK 2025?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına sağlanan evde bakım maaşı, 2025 yılı itibarıyla yeniden artacak.
Merkez'in tahminine göre refah payı ve eşitleme olmadan hesaplanan yüzde 11.25 oranındaki memur Ocak artışı tüm sosyal destekleri de yükseltecek.
Hasta ya da engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödeme de bu oran ile 10.100 liraya yükselmesi tahmin ediliyor.
Yüzde 40-69 engeli olanlara ve engelli yakınlarına ödenen aylık 3.338 liradan 3.713 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5.007 liradan 5. 570 liraya yükseleceği tahmin ediliyor.
Enflasyon oranları ve memur maaş katsayısındaki değişim ile artacak evde bakım maaşının ne kadar olacağı Ocak ayı itibariyle duyurulacak. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla beraber memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı netleşecek. Böylece evde bakım maaşı parasının ne kadar olacağı ortaya çıkacak.
EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
Buna göre Aralık ayı ödemelerinin de 15 Aralık tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
Aralık ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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