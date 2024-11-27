EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI: Yeni yılda Ocak 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK OCAK 2025?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına sağlanan evde bakım maaşı, 2025 yılı itibarıyla yeniden artacak.

Enflasyon oranları ve memur maaş katsayısındaki değişim ile artacak evde bakım maaşının ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

Merkez'in tahminine göre refah payı ve eşitleme olmadan hesaplanan yüzde 11.25 oranındaki memur Ocak artışı tüm sosyal destekleri de yükseltecek.

Hasta ya da engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödeme de bu oran ile 10.100 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 engeli olanlara ve engelli yakınlarına ödenen aylık 3.338 liradan 3.713 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5.007 liradan 5. 570 liraya yükselecek.