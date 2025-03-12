Evde çıkan yangında 3 çocuk mahsur kaldı: Anne müdahale etmek isterken yaralandı!

Sağlıkçıların ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından, yaralı anne ve dumandan etkilenen 3 çocuk, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne hastaneye kaldırıldı. Hamile olduğu öğrenilen yaralı anne buradan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.