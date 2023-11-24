Evde doğum yapan genç kadın ve bebeği ölü bulundu

Polis ekipleri tarafından dairenin kapısının açılmasının ardından H.A. ve yeni doğan bebeği hareketsiz olarak ayrı odalarda bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından H.A. ve bebeği otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne ve bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.