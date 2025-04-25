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Giriş Tarihi: 25.4.2025 19:40

Evde hareketsiz halde bulundu: 25 yaşındaki gencin hayati tehlikesi sürüyor!

Avcılar'da, meydana gelen olayda, Cenk S.’den haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine gencin adresine gelen ekipler Cenk S.’yi yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Bilinci kapalı genç hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İHA
Evde hareketsiz halde bulundu: 25 yaşındaki gencin hayati tehlikesi sürüyor!

Olay, Avcılar Ambarlı Mahallesi Ceyhan sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Cenk S'den haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine gencin kaldığı adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ev balkondan girerek, kapıyı açtı. Sağlık ekipleri, ilk kontrolün ardından salonda hareketsiz yatan genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Bilinci kapalı genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Cenk S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Evde hareketsiz halde bulundu: 25 yaşındaki gencin hayati tehlikesi sürüyor!
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