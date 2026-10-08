Evde herkesi bırakıp onu seçiyor! Kedilerin favori insanını belirlerken yaptığı şaşırtan tercih

Kediler neden evde bir kişiyi seçiyor?

Kedilerin bir evde belirli bir kişiye daha fazla bağlanması, çoğu zaman rastlantı olarak görülse de davranışlarının arkasında çeşitli etkenler bulunuyor. Kediler insanlarla kurdukları ilişkilerde güven, sakinlik ve öngörülebilirlik gibi unsurlara oldukça fazla önem verebiliyor.

Bu nedenle evde en çok mama veren kişinin mutlaka kedinin favorisi olması gerekmiyor. Bazı kediler kendisine daha az müdahale eden, zorla sevmeye çalışmayan veya kendi alanına saygı gösteren kişiyi tercih edebiliyor.