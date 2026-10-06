Evde temizlik yaparken çoğu kişi bunu yanlış yapıyor! İşte doğru bilinen 7 temizlik hatası

Günlük hayatta sık kullanılan temizlik yöntemlerinin arasında, yıllardır doğru kabul edilen ancak aslında farklı şekilde uygulanması gereken bazı detaylar bulunuyor. İşte ev temizliğinde en sık yapılan hatalar ve daha doğru yöntemler...

Temizliğe nereden başladığınız önemli

Temizliğe doğrudan zeminden başlamak, üst yüzeylerden düşen tozların yeniden yere inmesine neden olabilir. Bu nedenle genel temizlikte yukarıdan aşağıya doğru ilerlemek daha doğru bir yöntemdir.

Önce yüksek yüzeylerdeki tozlar alınabilir, ardından mobilyalar ve son olarak zemin temizlenebilir. Böylece aynı alanı tekrar tekrar temizleme ihtiyacı azalır.