MAYAYI FAZLA KOYMAYIN

Bir litre süte yaklaşık bir yemek kaşığı taze ve kıvamlı yoğurt yeterli. Fazla maya yoğurdu koyulaştırmaz, aksine sulandırabilir ve ekşitir. Mayayı önce biraz ılık sütle açın, sonra tüm süte nazikçe karıştırın. Aynı yoğurttan sürekli maya almak yerine arada bir taze ve katkısız yoğurt kullanın.