Akşam yoğurdu mayaladınız, sabah baktınız kabın üstü su dolmuş. Süt de aynı, maya da aynı, üstelik geçen sefer gayet kıvamlı çıkmıştı. Peki bu sefer ne değişti? Çoğu zaman cevap, gözden kaçan küçük ayrıntılarda saklı. Yoğurdun neden sulandığını, mayalarken dikkat edilmesi gereken 4 noktayı ve sulanmış yoğurdun nasıl değerlendirileceğini anlattık.
Yoğurdun üstünde biriken sarımsı su peynir altı suyudur ve zararlı değildir. Yoğurdun kıvamını veren yapı bozulduğunda ortaya çıkar. Bu yapıyı en çok sütün ısısı, maya miktarı, bekletilen ortam ve süre etkiler.
Süt çok sıcaksa maya bakterileri zarar görür, çok soğuksa yavaş çalışır. İkisinde de yoğurt gevşek kalır.
• Sütü kaynatın (çiğ süt ise mutlaka), kısık ateşte birkaç dakika bekletin.
• 43-45 dereceye kadar soğutun. Termometre en güvenilir yoldur.
• Termometre yoksa temiz parmağınızı sütte yaklaşık 10 saniye tutabiliyorsanız ısı genelde uygundur.
Bir litre süte yaklaşık bir yemek kaşığı taze ve kıvamlı yoğurt yeterli. Fazla maya yoğurdu koyulaştırmaz, aksine sulandırabilir ve ekşitir. Mayayı önce biraz ılık sütle açın, sonra tüm süte nazikçe karıştırın. Aynı yoğurttan sürekli maya almak yerine arada bir taze ve katkısız yoğurt kullanın.
Kabın kapağını kapatıp havluyla sarın, sıcak ve sakin bir yerde bekletin. Yoğurdu sallamak, karıştırmak ya da sık sık açıp bakmak su salmasına yol açar. Kabı doğrudan kaloriferin ya da sobanın üstüne koymayın.
Yoğurt çoğu zaman 5-8 saatte tutar. Fazla beklerse ekşir ve su bırakır. Kabı hafifçe eğdiğinizde yüzey tek parça duruyorsa yoğurt tutmuştur. Sallamadan buzdolabına alın, en az 4-6 saat dinlendirin.
Kıvamı artıran ek ipuçları: Tam yağlı süt kullanın. İsterseniz bir litre süte 1-2 yemek kaşığı süt tozu ekleyebilirsiniz.
Yoğurdu atmayın. Temiz bir tülbentte süzerek koyulaştırabilir, ayran ya da cacık yapabilirsiniz. Üstteki suyu dökebilir ya da yoğurda karıştırabilirsiniz.