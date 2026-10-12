Evdeki bu küçük ayrıntı faturaya yansıyabiliyor! Prizde kalan cihazlara dikkat

HER CİHAZIN FİŞİNİ ÇEKMEK DOĞRU MU?

Evdeki tüm cihazların fişini sürekli çekmek gerekmiyor. Buzdolabı gibi devamlı çalışması gereken ürünlerin yanı sıra güvenlik veya bağlantı amacıyla açık kalması gereken cihazlar da bulunuyor. Bu nedenle cihazların kullanım amacı dikkate alınmalı.

Ayrıca her adaptörün veya elektronik ürünün yüksek miktarda elektrik tükettiğini söylemek doğru değil. Bekleme tüketimi cihazdan cihaza değişiyor. En etkili yaklaşım, gereksiz tüketimi belirlemek ve kullanılmayan cihazları uygun şekilde kapatmak.

Evde fark edilmeyen bu küçük ayrıntıya dikkat etmek, elektrik kullanım alışkanlıklarını iyileştirmek ve tasarruf konusunda daha bilinçli hareket etmek için basit bir başlangıç olabilir.