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Giriş Tarihi: 12.10.2026 20:32

Evdeki bu küçük ayrıntı faturaya yansıyabiliyor! Prizde kalan cihazlara dikkat

Evlerde sıkça yapılan bir alışkanlık, elektrik tüketiminin fark edilmeden artmasına neden olabiliyor. Televizyon, bilgisayar ve şarj adaptörü gibi bazı cihazlar kapalı görünse bile bekleme modunda enerji harcamayı sürdürebiliyor. Elektrik tasarrufu yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bu ayrıntı, günlük kullanım alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmeyi gerektiriyor.

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Evdeki bu küçük ayrıntı faturaya yansıyabiliyor! Prizde kalan cihazlara dikkat
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Elektrik faturalarını etkileyen unsurlar arasında yalnızca aydınlatma ve büyük ev aletleri bulunmuyor. Evlerde kullanılan elektronik cihazların bekleme modunda tükettiği enerji de toplam elektrik kullanımına katkıda bulunabiliyor. Özellikle kullanılmadığı halde prize takılı bırakılan ürünler, gün boyunca düşük miktarlarda da olsa elektrik harcamayı sürdürebiliyor.

Günlük yaşamda çoğu kişi telefonunu şarj ettikten sonra adaptörü prizden çıkarmayı unutabiliyor ya da televizyonu kumandadan kapatmanın elektrik tüketimini tamamen durdurduğunu düşünebiliyor. Oysa bazı cihazlar, yeniden hızlı açılmak veya bağlantı özelliklerini korumak için bekleme modunda kalıyor.

PRİZDE TAKILI KALAN HANGİ CİHAZLAR ELEKTRİK TÜKETİYOR?

Evlerde kullanılan elektronik ürünlerin enerji tüketimi, modeline ve teknik özelliklerine göre değişiyor. Bekleme modunda enerji harcayabilen cihazlar arasında şunlar yer alıyor:

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  • Televizyonlar: Kumandayla kapatıldığında bekleme modunda kalabilen modeller bulunuyor.

  • Şarj adaptörleri: Telefona bağlı olmasalar bile bazı adaptörler az miktarda enerji tüketebiliyor.

  • Bilgisayarlar ve monitörler: Uyku modunda veya bekleme konumunda elektrik harcamayı sürdürebiliyor.

  • Oyun konsolları: Hızlı açılma ve çevrim içi bağlantı gibi özellikler nedeniyle bekleme tüketimi oluşabiliyor.

  • Yazıcılar ve ağ bağlantılı cihazlar: Kullanıma hazır kalmak için düşük düzeyde enerji tüketebiliyor.

ELEKTRİK FATURASINI AZALTMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Elektrik tasarrufu için öncelikle evde hangi cihazların gereksiz yere çalışır veya bekleme konumunda kaldığını belirlemek gerekiyor. Kullanılmayan elektronik ürünlerin kapatılması ve uygun durumlarda elektrik bağlantılarının kesilmesi, gereksiz tüketimin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Anahtarlı prizler, aynı noktada bulunan birden fazla cihazın bağlantısını kolayca kesmek için kullanılabilir. Bilgisayar ve televizyonlardaki enerji tasarrufu ayarlarını etkinleştirmek de tüketimi kontrol altında tutmaya katkı sağlayabilir.

Yeni bir elektronik ürün satın alırken enerji verimliliği etiketini ve üreticinin belirttiği enerji tüketimi değerlerini incelemek de uzun vadede daha bilinçli seçim yapılmasını sağlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da verimli elektrikli ev aletleri kullanmanın enerji giderlerini azaltabileceğine dikkat çekiyor.

HER CİHAZIN FİŞİNİ ÇEKMEK DOĞRU MU?

Evdeki tüm cihazların fişini sürekli çekmek gerekmiyor. Buzdolabı gibi devamlı çalışması gereken ürünlerin yanı sıra güvenlik veya bağlantı amacıyla açık kalması gereken cihazlar da bulunuyor. Bu nedenle cihazların kullanım amacı dikkate alınmalı.

Ayrıca her adaptörün veya elektronik ürünün yüksek miktarda elektrik tükettiğini söylemek doğru değil. Bekleme tüketimi cihazdan cihaza değişiyor. En etkili yaklaşım, gereksiz tüketimi belirlemek ve kullanılmayan cihazları uygun şekilde kapatmak.

Evde fark edilmeyen bu küçük ayrıntıya dikkat etmek, elektrik kullanım alışkanlıklarını iyileştirmek ve tasarruf konusunda daha bilinçli hareket etmek için basit bir başlangıç olabilir.

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Evdeki bu küçük ayrıntı faturaya yansıyabiliyor! Prizde kalan cihazlara dikkat
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