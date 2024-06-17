Evdeki hırsız yeğeni çıktı! Halasının evine hırsız aldı, altınları çaldırdı

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

"EVİN ANAHTARINI BEN VERDİM"

İfadesi alınan şüpheli Ayla G, evin anahtarını sevgilisi Ömer P'ye verdiğini, onun da Hakan S. ve başka bir arkadaşıyla birlikte hırsızlık yaptırdığını ve olay sonrası şüphelilerin kendisine 100 Dolar verdiğini söyledi.

Hakan S. ise, Ömer'in olay günü Zümra T. isimli kişi adına araç kiraladığını ve kendisinin otomobilde beklediğini ve arkadaşları geldiğinde Beylikdüzü'ne gittiklerini dile getirdi. Ayla'nın çok borcu olması nedeniyle sevgilisi Ömer P'ye hırsızlık yaptırdığını iddia etti. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler Hakan S, Ömer P, Ayla G, ve Zümra T. hakkında 8 yıl istemiyle dava açtı. Zararının giderilmesi sonrası Mihriban G'nin şikayetini geri çekmesiyle savcılık, şüpheli Ayla ve Zümra için kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Diğer şüpheliler Hakan S. Ve Ömer P. adli kontrolle serbest bırakılırken, haklarında kamu davası açıldı.