Evdeki kötü kokuların kaynağı aslında neresi? Kimsenin aklına gelmeyen 10 köşe

1. Çöp kutusunun altı ve kapağı

Çöp poşeti düzenli olarak değiştiriliyor olsa bile çöp kutusunun iç yüzeylerinde kalıntılar kalabilir. Özellikle sıvı gıdaların dökülmesi veya poşetin sızdırması, zaman içinde belirgin bir koku oluşmasına neden olabilir.

Çöp kutusunun yalnızca içini değil, kapağını, kenarlarını ve alt bölümünü de temizlemek önemlidir. Temizliğin ardından tamamen kurumasını sağlamak da nem kaynaklı kokuların önüne geçmeye yardımcı olabilir.