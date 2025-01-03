Evden çıkan adama pusu kurup cinayet anlarını kaydetmişlerdi: O isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!

Mersin Adliyesi 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar Berkant Ö. ve Hasan K. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada adli kontrol şartı ile serbest kalan sanıklardan B.A. ise İstanbul Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBIS aracılığıyla yer aldı. Tutuksuz sanığın dinlenmesinin ardından mahkeme heyetinin söz verdiği tutuklu sanık Hasan K. ifadesinde, "O.Ç. bize bu görevi verdiğinde Rusya'da olduğunu biliyordum. O.Ç. ile tutuklandıktan sonra hiçbir görüşmemiz olmadı. O.Ç. bizi böylece ortada bıraktı. O.Ç. silahı bu numaradan alacaksınız diyerek numara attı. Bende whatsapp üzerinden aradım gittim aldım. Silahı bana veren kişi 30-35 yaslarındaydı" diyerek nerede teslim aldığını tarif etti. O.Ç.'nın önce 25 bin sonrasında ise 20 bin TL olmak üzere toplam 45 bin TL gönderdiğini de söyleyen zanlı, paraları şahsın amcası ve kuzeninin getirdiğini kaydetti.