Eve alkollü gelen eşini bıçakladı

Konya'da, 10 gün önce cezaevinden çıkan Ö.Ç. (36), iddiaya göre sürekli alkol alıp, eşi Ş.Ç. (35) ile tartışmaya ve şiddet uygulamaya başladı.Önceki gece de alkol alan Ö.Ç., eşiyle kavga etti. Ardından alkolün de etkisiyle uykuya daldı. Dayaktan bıkan Ş.Ç., önce iple eşinin ellerini bağladı. Ardından da mutfaktan aldığı bıçakla, göğsünden bıçakladı. Daha sonra polisi arayan Ş.Ç., eşini bıçakladığını söyleyerek, kendisini ihbar etti. Merkez Selçuklu İlçesindeki Sakarya Mahallesinde bulunan ev giden sağlık ekipleri ve polisler, Ö.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ş.Ç., ilk ifadesinde 17 yıldır evlik olduklarını, eşinin 10 gün önce cezaevinden çıktığını anlatarak, "Sürekli alkol alıyordu. Bu nedenle sürekli tartışma yaşıyorduk. Yine alkol alıp eve geldi. Yine tartışıp, kavga ettik. 13 yaşındaki kızım da diğer odaydı ve olanları duydu. Ö. bir süre sonra alkolünde etkisiyle uyuya kaldı. Bende mutfaktan aldığım bıçakla göğsünden bıçakladım." dedi. Ç. cezaevine gönderildi.