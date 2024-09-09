Eve giren hırsızlar 3 istiklal madalyasını çaldı

Bahçelievler'de geçtiğimiz aylarda bir apartmana giren hırsızlar daire kapılarını tek tek gezip kontrol ettikten sonra tekstilci Ş.K.'nın evini gözlerine kestirdi. Eve giren hırsızlar içerisinde 9 milyon lira değerinde ziynet eşyası döviz ve nakit paranın bulunduğu çelik kasayı yerinden çıkarıp götürdüler. Aynı hırsızlar yine aynı mahalleye birkaç gün sonra yeniden gelip bir daireye daha girdiler. Bu kez H.G.H.'ye ait eve giren hırsızlar evdeki 3.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını ve koleksiyoncu ve meraklısı olduğu için evinde bulunan 3 adet istiklal madalyasını da alıp kaçtılar.

TEK TEK TESPİT EDİLDİLER

Evine geldiğinde madalyalarının yerinde olmadığını gören H.G.H. hemen polise haber verdi. Konuyla ilgil çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelileri tek tek tespit etti.

4 HIRSIZ YAKALANDI

Çalışmaların devamında şüpheliler S.T.(38), S.D.(26), K.D.(20) ve G.D.(54) ellerinde kapı açma paratıyla birlikte Başakşehir'de yakalandılar. Şüphelilerin bu kez de aşakşehir'de gözlerine kestirdikleri evleri soymayı planladıkları değerlendirildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.