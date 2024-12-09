Evin çatısından ağaç dallarını kesmek isterken düşüp hayatını kaybetti

Olay, Elmalık köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elmalık Köyü'nde tek katlı evde eşiyle birlikte yaşayan Fikret Aktay evinin çatısına düşen ağacın dallarını kesmek için çatıya çıktı. Düşmemek için kendisini halatla çatıdaki güneş enerji sistemine bağlayan Aktay, ağacın dallarını kesmeye başladı. Kısa süre içerisinde ağaç kesim motorunun sesinin kesilmesiyle meraklanan eşi çatıya baktı.

Fikret Aktay'ın güneş enerjisinin dibinde hareketsiz yattığını gören eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Aktay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın cesedi incelemesinin ardından Aktay'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.